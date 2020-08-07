На Русанівці (Київ) у ніч на 7 серпня підліток відкрив стрілянину
Про це пише Politeka з посиланням на Оглядач.
Поліцейські, які виїхали за викликом на місце події, виявили неповнолітнього, в руках якого був пневматичний пістолет.
Повідомляється, що подія трапилася на вулиці Ентузіастів, 37.
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"Вдалося з'ясувати, що неповнолітній стріляв по іншій людині з предмета, схожого на пістолет", – уточнює в Facebook спільнота "Київ24".
Судячи з однієї з розміщених фотографій, в руках у підлітка був пістолет Crosman C-TT. Поліція займається розслідуванням всіх обставин події.
Politeka писала, що на Дніпропетровщині чоловік влаштував погоню з поліцією, яка закінчилася стріляниною. Так, у Кривому Розі вночі водій "Москвича" влаштував погоню з патрульними.
За даними місцевих ЗМІ, поліція зупинила "Москвич", і в ході перевірки документів водія виявилося, що у нього права іншої категорії. У зв'язку з цим інспектори склали на чоловіка постанову за ст.126 КУпАП. Після цього правопорушник в'їхав в машину поліцейських, і тоді почалася гонитва за дніпрянином.
Під Одесою помітили чоловіка, який розважається стріляниною з пістолета, поліція не реагує. Відео зі Стрільцем розмістив на своїй сторінці у Фейсбук одесит Роман Мельниченко.
Кадри зроблені в приватному кооперативі " Чайка, що в селищі Алтестово поблизу траси Київ-Одеса. На записі видно, як чоловік ходить з пістолетом і заради розваги стріляє з вогнепальної зброї в повітря.
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