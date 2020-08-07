На Русановке (Киев) в ночь на 7 августа подросток открыл стрельбу

Об этом пишет Politeka со ссылкой на Обозреватель.

Полицейские, которые выехали по вызову на место происшествия, обнаружили несовершеннолетнего, в руках которого был пневматический пистолет.

Сообщается, что происшествие случилось на улице Энтузиастов, 37.

"Удалось выяснить, что несовершеннолетний стрелял по другому человеку из предмета, похожего на пистолет", – уточняет в Facebook сообщество "Киев24".

Судя по одной из размещенных фотографий, в руках у подростка был пистолет Crosman C-TT. Полиция занимается расследованием всех обстоятельств происшествия.

Politeka писала, что на Днепропетровщине мужчина устроил погоню с полицией, которая закончилась стрельбой. Так, в Кривом Роге ночью водитель "Москвича" устроил погоню с патрульными.

По данным местных СМИ, полиция остановила "Москвич", и в ходе проверки документов водителя оказалось, что у него права другой категории. В связи с этим инспекторы составили на мужчину постановление по ст. 126 КУпАП. После этого правонарушитель въехал в машину полицейских, и тогда началась погоня за днепрянином.

Под Одессой заметили мужчину, который развлекается стрельбой из пистолета, полиция не реагирует. Видео со стрелком разместил на своей странице в Фейсбук одессит Роман Мельниченко.

Кадры сделаны в частном кооперативе «Чайка, что в поселке Алтестово вблизи трассы Киев-Одесса. На записи видно, как мужчина ходит с пистолетом и ради развлечения стреляет из огнестрельного оружия в воздух.

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