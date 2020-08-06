У Києві невідомий шкуродер жорстоким способом умертвив кілька котів

Про це інформує Politeka з посиланням на повідомлення у Facebook спільноти Київ Оперативний.

Так, стало відомо, що на вулиці Прилужній (Святошинський район столиці) чоловік, який приїхав на чорній Skoda SuperB, незважаючи на присутність місцевих жителів спочатку розкидав по двору отруту, потім – задушив кілька нещасних кішок.

Шоковані очевидці подзвонили поліцейським, проте поки наряд їхав на місце події, шкуродер поїхав у невідомому напрямку.

Правозранителі зайняті пошуком неадеквата, якщо його знайдуть і визнають винним, то чоловікові загрожує тюремний термін до 8 років.

У коментарях під повідомленням користувачі обурені тим, що сталося.

"Потім ця тварина на людей перейде. Схоже на роботу Шарікова... Жах, котів то за що?! Вони ж ніколи не нападають на людей!",- пишуть люди.

Politeka повідомляла, що в Києві кота викинули з п'ятого поверху багатоповерхівки. У ніч на 5 серпня "Автопатруль Майдан" приїхав за викликом на Троєщину, на вулицю Старосільська.

"Психічно хворий син власників квартири викинув кота з балкона, погрожував ножем батькам і орендарям, які знімали кімнату. Син був нейтралізований і переданий поліції", – йдеться в повідомленні.

У Дніпрі шкуродери масово труять бездомних собак. При цьому пацієнтами ветеринарних клінік стають не тільки вуличні тварини, яких встигають привезти волонтери, а й представники племінних порід, господарі яких вигулюють їх вулицями міста. Так, на ж / м Перемога, ЖК "Лівобережний" і на проспекті Поля за два дні зафіксували вісім летальних випадків серед домашніх тварин.

Догхантери розкладають на вулицях і у дворах собачі ласощі, начинені смертельними дозами деяких медичних препаратів. Це призводить до загибелі не тільки бездомних тварин, а й домашніх улюбленців, які гуляють без повідків і намордників, через що встигають підібрати і з'їсти отруту.

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