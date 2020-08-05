У Києві на проспекті Науки автомобіль їздив по тротуару
Про це повідомляє Politeka з посиланням на відео, розміщене Telegraм-каналом "Київ зараз".
Судячи з кадрів, позашляховик намагається виїхати на проїжджу частину, використовуючи для своїх маневрів тротуар, призначений для пішоходів. Водієві байдуже, що під час його молодецтва, по тротуару йдуть люди. В один з моментів він ледь не зачіпає дзеркалом проходить повз дівчину.
Однак, замість цілком закономірних в даному випадку вибачень, водій вибухнув на адресу дівчини нецензурною лайкою.
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"Номер машини - АА7047РМ. На відео є і сам водій", – йдеться в описі до відео.
Чим закінчилася історія з сріблястим "Мерседесом" – невідомо. Проте автори відео переконані, що про подібних випадках необхідно писати в ЗМІ, щоб українці знали в обличчя своїх "героїв".
Можливо, це зменшить кількість автохамов на дорогах країни в цілому і Києва зокрема.
Politeka писала, що в Києві чергового автохаму залишили незвичайне "послання". Один з водіїв залишив свою червону Dacia на виїзді з прибудинкової території, таким чином заблокувавши рух інших автомобілів. Кияни, обурені такою поведінкою нахабного водія, залишили йому нецензурну записку, в якій у брутальній формі висловили своє ставлення до дій порушника.
Одесити вирішили провчити автохама, який постійно паркується в недозволеному місці і заподіює незручності мешканцям одного з житлових комплексів. Зокрема, водій «евробляхи» регулярно паркується, перекриваючи проїзд жителям ЖК «Альтаїр» за адресою Люстдорфська дорога, 55/2. Крім того, його автомобіль, залишений де-попало, перегороджує прохід до сміттєвих баків, тим самим заважає здійснювати вивезення побутових відходів сміттєприбиральної компанії.
Мешканці не раз скаржилися в поліцію і не дочекавшись відповідних дій вирішили діяти самостійно. В якості помсти вони придумали наступне рішення: обклеїли автомобіль наклейками "Я паркуюсь як му*ак" і залишили на капоті пакети зі сміттям.
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