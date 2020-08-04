В Мережі оприлюднено повне відео затримання чоловіка, який захопив у понеділок, 3 серпня відділення банку в Києві

Про це інформує Politekа з посиланням на агентство УНІАН.

На кадрах видно, що підозрюваний сидить в приміщенні банку. Поруч з ним знаходиться співробітниця, яку він захопив і журналістка.

Чоловік розповідає журналістці про себе, в цей момент у кімнату вриваються силовики. Судячи з відео, затримання тривало кілька секунд. Чутно, що оперативники кричать: "Не стріляти!", коли виводять затриманого з будівлі.

Politeka повідомляла, що терорист, який захопив заручницю в Універсал Банку в Києві захоплений живим. Про це повідомив заступник міністра МВС Антон Геращенко. За його словами, обійшлося без вибуху, проте на місці продовжують роботу вибухотехніки.

"Далі суд і тривале тюремне ув'язнення", – пише Геращенко.

Також в телеграм-каналах з'явилося відео з місця захоплення відділення банку в київському бізнес-центрі, де чоловік погрожував підірвати бомбу.

Раніше повідомлялося, що стало відомо про вимоги терориста, який захопив заручника в київському банку. Чоловік вимагав присутності одного з телеканалів для онлайн-відеозвернення зі своїми вимогами.

Про терориста повідомив в Facebook заступник голови МВС Антон Геращенко.

"В поліцію зателефонувала представниця АТ Універсал Банк (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру Леонардо) і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку знаходиться бомба і попросив викликати поліцію. Працівники банківської установи залишили приміщення, а керівник відділення залишилася за власним бажанням", - написав він.

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