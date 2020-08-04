Громадський діяч Андрій Пальчевський прокоментував серію терактів, які сталися в Україні

Він висловив свою думку в програмі "Великий вечір" на телеканалі "Newsone", передає Politeka.net (щоб подивитися відео, скрольте сторінку до кінця).

"На жаль, тенденція погана - три випадки за місяць. Це вже явище. Я думаю, що їх можна зв'язати в єдину систему. Мені "сподобалося", по-перше, що не було крові. По-друге, ця жінка, молодець, яка залишилася в банку. Думаю, вона розуміла, як треба поводитися краще, ніж офіцери: не провокувала, залишила себе в якості заручниці", - зазначив Андрій Пальчевський.

Як вважає громадський діяч, подіям додали надто широкого розголосу. Зокрема, без телебачення ніхто б не помітив захоплення банку в Києві. Андрій Пальчевський вважає: іноді варто просити журналістів триматися на відстані, щоб запобігти нові події подібного роду.

"У них були проблеми з головою, як з'ясовується. Чим більше будуть показувати це по телевізору, тим більше буде "повторюшок", якщо можна так по-дитячому висловитися. Слава Богу, обійшлося без крові. З моєї точки зору, незважаючи на те, що ці люди хворі і так далі, їх повинна настигати серйозна кара. Якщо вони визнаються осудними - повинні отримати серйозні терміни, це не жарти", - заявив він.

Андрій Пальчевський також згадав про луцькому терориста Максима Кривоше, який зажадав від президента записати відеозвернення. Володимир Зеленський виконав умову і, як переконаний громадський діяч, зробив правильний вибір:

"Я вважаю, що у Зеленського не було іншого виходу. Те, що Зеленський зробив тоді, мені здається, він поступив дуже правильно, тому що будь-яка помилка... Були гарячі голови, це мені відомо достовірно, які пропонували автобус з нещасними людьми штурмувати. Якщо б загинула хоч одна душа - це було б жахливо. Тому президинту було набагато простіше виконати цю умову".

Андрій Пальчевський звернув увагу, що події після звернення Зеленського багатьом людям нагадують "мильну оперу", адже зловмисник близько хвилини стояв і чекав, коли до нього приїдуть правоохоронці.

"Була дивна ситуація, але що стосується Володимира Зеленського, з моєї точки зору, він вчинив по-президентськи, показав, що життя кожного українця на той момент була для нього дорожче. Природно це може спричинити за собою бажання повторити досвід, і ті люди, які критикують президент теж праві по своєму. Але він вибрав конкретну життя людей, а не теоретичну ймовірність того, що це повториться в майбутньому", - підсумував Андрій Пальчевський.

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