Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко попередив, чим новий генплан реконструкції Києва обернеться для простих городян

Як передає Politeka.net, він розповів подробиці в ефірі своєї передачі "Томенко Online" на YouTube (щоб подивитися ролик, скрольте сторінку до кінця).

"Команда Кличко розуміє, що невідомо, чим закінчаться вибори, всупереч проплаченим рейтингам, і впевнені, що все буде добре. Насправді, всі страхуються. Це пов'язано зі збільшенням відкатів. За нашої інформацією, відкати по будівельним і транспортним проектам, за бюджетні кошти, звичайно, вже досягають 50%, тому що всі люди, які стали посередниками, хочуть заробити вже і негайно. І крім тотального розкрадання бюджету у нас виникла історія стратегічного характеру", - заявив Микола Томенко.

За інформацією лідера "Рідної країни", столична влада збирається провести генплан до 2040 року - на 20 років вперед. В рамках цього проекту команда Кличко має намір позбутися від останніх підприємств і вбити економіку Києва.

"Цей план-2040 є дуже специфічним. Ідея його полягає в тому, щоб максимально наситити Київ торгово-розважальними центрами, нічними клубами, забудовами. І ці залишки економіки, які у нас є, велика кількість підприємств, установ і заводів переселити куди подалі", - зазначив Микола Томенко.

Підприємстіва, їх цехи та будівлі займають досить великі ділянки землі. Микола Томенко додав, що зустрічався з підприємцями - і вони шоковані планами влади. Це при тому, що економіка української столиці і так цілеспрямовано знищується: немає пільгових проектів і можливості створювати робочі місця.

"В Києві сидять люди, які розуміють, що потрібно вигідно продати і отримати хабар з кешем. Подивіться, проти двох або трьох заступників Кличко відкрили кримінальні справи за ці речі, просто ніхто про це не говорить. А скільки ще начальників управлінь і дрібного народу розкидано по різних кримінальних проваджень. Вони на цьому заробляють. Торговельні, розважальні центри, нічні клуби, стрип-бари - це все, що характеризує мислення нинішньої влади", - розповів Томенко.

Микола Томенко наголосив, що разом зі своєю партією "Рідна країна" докладе всі зусилля, щоб не допустити затвердження нового генплану, в якому "не буде місця для працевлаштування середньостатистичного киянина". За його словами, через нововведень жителям Києва доведеться їздити на роботу в Київську або Чернігівську області.

"Невже вам весь Київ треба перетворити на місто торгових центрів, селфі-мостів і найбільших фонтанів? Тому не дивна ідея, про яку я чув, в черговий раз зробити масштабну реконструкцію Хрещатика... Крім сталінського эмпира і пострадянської забудови на Хрещатику при Кличко з'явилися хіба що стрип-бари і турецькі кафе. Уявіть собі, скільки грошей буде закопано в реконструкцію Хрещатика", - обурився політик. - "Не Хрещатик потрібно реконструювати, а системи каналізації, водогонів, нормального функціонування транспортних розв'язок і безпеки життя. Тому історія з просуванням Києва, як міста розваг, повинна бути зупинена, і без київської громади, без фахівців цей документ не можна стверджувати".

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