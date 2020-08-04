Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко предупредил, чем новый генплан по реконструкции Киева обернется для простых горожан

Как передает Politeka.net, он рассказал подробности в эфире своей передачи "Томенко Online" на YouTube (чтобы посмотреть ролик, скрольте страницу до конца).

"Команда Кличко понимает, что неизвестно, чем закончатся выборы, вопреки проплаченным рейтингам, и уверена, что все будет хорошо. На самом деле, все страхуются. Это связано с увеличением откатов. По нашой информации, откаты по строительным и транспортным проектам, за бюджетные средства, конечно, достигают уже 50%, потому что все люди, которые стали посредниками, хотят заработать уже и немедленно. И кроме тотального расхищения бюджета у нас возникла история стратегического характера", - заявил Николай Томенко.

По информации лидера "Рідної країни", столичная власть собирается провести генплан до 2040 года - на 20 лет вперед. В рамках этого проекта команда Кличко намерена избавиться от последних предприятий и убить экономику Киева.

"Этот план-2040 является очень специфическим. Идея его заключается в том, чтобы максимально насытить Киев торгово-развлекательными центрами, ночными клубами, застройками. И эти остатки экономики, которые у нас есть, большое количество предприятий, учреждений и заводов переселить куда подальше", - отметил Николай Томенко.

Предриятия, их цехи и здания занимают довольно большие участки земли. Николай Томенко добавил, что встречался с предпринимателями - и они шокированы планами власти. Это при том, что экономика украинской столицы и так целенаправленно уничтожается: нет льготных проектов и возможности создавать рабочие места.

"В Киеве сидят люди, которые понимают, что нужно выгодно продать и еще получить взятку с кэшем. Посмотрите, против двух или трех заместителей Кличко открыли уголовные дела за эти вещи, просто никто об этом не говорит. А сколько еще начальников управлений и более мелкого народа разбросано по разным уголовным производствам. Они на этом зарабатывают. Торговые, развлекательные центры, ночные клубы, стрип-бары - это все, что характеризирует мышление нынешней власти", - рассказал Томенко.

Николай Томенко подчеркнул, что вместе со своей партией "Рідна країна" приложит все усилия, чтобы не допустить утверждение нового генплана, в котором "не будет места для трудоустройства среднестатистического киевлянина". По его словам, из-за нововведений жителям Киева придется ездить на работу в Киевскую или Черниговскую области.

"Неужели вам весь Киев нужно превратить в город торгових центров, селфи-мостов и самых больших фонтанов? Поэтому неудивительна идея, о которой я слышал, в очередной раз сделать масштабную реконструкцию Крещатика... Кроме сталинского эмпира и постсоветской застройки на Крещатике при Кличко появились разве что стрип-бары и турецкие кафе. Представьте себе, сколько денег будет зарыто в реконструкцию Крещатика", - возмутился политик. - "Не Крещатик нужно реконструировать, а системы канализации, водогонов, нормального функционирования транспортных развязок и безопасности жизни. Поэтому история с продвижением Киева, как города развлечений, должна быть остановлена - и без киевской громады, без специалистов этот документ нельзя утверждать".

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