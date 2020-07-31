У Києві за останні 24 години кількість хворих китайським вірусом зросла на 199 осіб

Про це в ефірі РБК-Україна повідомив голова столичної Госпродпотребслужбы Олег Рубан, інформує Politeka.

Всього ж з початку пандемії в столиці зафіксовано понад 8 тисяч випадків захворювання. У зв'язку з тим, що кількість нових випадків в Києві не зменшується, Київ, за словами чиновника, може опинитися в "червоній" карантинній зоні. Вже завтра буде зрозуміло, до якої зони буде віднесена столиця за кількістю хворих.

Якщо Київ опиниться на межі між "помаранчевої" і "червоної" зонами, то в місті знову буде заборонена робота громадського транспорту, крім того, закриють кафе, ресторани та інші заклади громадського харчування. Також закриттю підлягають київські ТРЦ.

Politeka писала, що президент України Володимир Зеленський провів нараду з главою Моз, а також прем'єр-міністром, де обговорили нові умови адаптивного карантину. Так, на думку Зеленського, адаптивна форма карантину може позитивно позначитися на загальному стані країни.

"Сподіваюся, що адаптивний карантин дійсно буде більш дієвим, коли ми зможемо підбирати відповідні заходи контролю щодо кожного населеного пункту. Головне – максимальна локалізація поширення інфекції. Ми повинні уникнути пікових навантажень", – сказав Зеленський.

31 липня Моз вперше розділить Україну на чотири карантинні зони за рівнем небезпеки. Про це під час брифінгу 30 липня заявив глава відомства Максим Степанов.

У п'ятницю відбудеться засідання центральної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, члени якої збираються розподілити всі регіони країни по зонах залежно від санітарно-епідемічних показників. А вже 1 серпня в Україні почнуть діяти нові правила та обмеження в рамках адаптивного карантину.

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