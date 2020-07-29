У Києві на вулиці Грушевського провалився асфальт

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку в Facebook КП ШЕУ Печерського району столиці.

Примітно, що провал стався дуже близько від будівлі Верховної Ради України.

Фахівці, які приїхали на місце аварії, стверджують, що асфальт "пішов" вниз з-за того, що під проїзною частиною прорвало трубопровід.

За даними комунальних служб, через аварії трубопроводу зруйновано ділянку дороги на розі вулиць Шовковичної та Грушевського.

"В результаті аварії на інженерних мережах на проїжджій частині утворився провал асфальтобетонного покриття", – заявили у відомстві.

В організації додали, що вже приступили до ремонту "втомленого" ділянки дороги.

Українці ставлять "лайки" і коментують подію.

"Ні, це не аварія водоканалу. Це все полтавський терорист. Прорив, нарешті, підкоп з кукурудзяних полів. Не таааааам!!!! Лівіше ТРЕБА БУЛО!!! А можна повторити??", – пишуть вони.

Politeka повідомляла, що будинок, у Дарницькому районі Києва почав розвалюватися з усіх боків. Місцеві жителі опублікували в соціальній мережі Facebook шокуюче фото і звернулися до столичної влади з проханням вжити заходів.

Мова йде про житловому будинку №31Б на вулиці Драгоманова. Як можна помітити на опублікованому кадрі, в стіні з'явилася величезна тріщина, через яку частину будівлі практично відпала. Автори повідомляють, що будівлю відносно нове, воно було побудовано "Київміськбудом".

А 13 липня вантажівку для вивезення сміття провалився у глибоку яму в центрі Києва. Представники "Київавтодору" прокоментували ситуацію.

За словами очевидців, сміттєвоз їхав по межквартальному проїзду на Бульварі дружби народів у Києві і пішов під асфальт біля будинку №32 А. Машина потрапила заднім колесом у великий провал біля люка і застрягла, самоскид не зміг вибратися з цієї пастки самостійно.

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