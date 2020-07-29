Після поранення боєць ЗСУ 5 днів був у комі

Ветеран АТО з Білої Церкви здійснив свою мрію - підкорив Говерлу, недивлячись на важку травму, отриману на Донбасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сюжет ICTV.

Снайпер Дмитро Трибой був важко травмований на фронті і спочатку він ледве ходив, тож реабілітація виявилась надскладною, однак він продовжує впевнено йти до мети і вже навіть підкорив Говерлу.

Втім, український воїн зізнався, що сходження далось йому дуже складно. Він віджартувався, що по шкалі від 1 до 10 оцінив би рівень складності на 20.

Український боєць розповів, що в 2017 році він брав участь у бойових діях на Донбасі та отримав там кульове поранення в ліву півкулю головного мозку. Після цього снайпера шпиталізували до лікарні у Дніпрі, де він 5 днів перебував у комі. Прогнози лікарів щодо Дмитра тоді були геть невтішними.

Однак він не тільки зміг вижити та досягти великих успіхів у реабілітації, а й днями разом із фахівцями реабілітаційного центру Next Step Ukraine піднявся на Говерлу.

Після поранення на Донбасі Дмитру довелося заново вчитись говорити через травму мозку. Для цього він тривалий час займався із логопедом. При цьому за освітою він і сам психолог-логопед, тому розуміється на всіх тонкощах і наполегливо працює над собою.

Після підкорення Говерли Дмитро поставив собі за мету підкорити грузинські гори.

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