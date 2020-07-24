Дитині не виповнилося і двох років

У Києві дворічна дитина встановив національний рекорд України

Про це інформує Politeka, посилаючись на Аpnews.

Повідомляється, що юний Владислав Зайончковський виконав 430 скручувань у вправі на прес. Незважаючи на те, що маленькому рекордсмену ще немає і двох років, дитина виконував вправи дуже впевнено, хоча і висловлював невдоволення тим, що йому доводиться це робити.

Для того, щоб встановити цей рекорд, дитині знадобилося менше години.

Підтримати рекордсмена прийшли його тато, мама, старші брати і журналісти, які підтримували хлопчика аплодисмента, коли тому доводилося важко.

У Книзі рекордів Гіннеса, серед тисяч різноманітних і унікальних рекордів зафіксовано одне дуже цікаве досягнення жінки, яка протягом свого життя народжувала 27 разів і мала 69 дітей.

Цієї унікальної сім'єю були подружжя Валентини та Джозефа і 69 їх рідних дітей. Дані Книги рекордів Гіннесса кажуть, що Валентина є найпліднішою жінкою в історії людства. Подружжя жило в 18 столітті (жінка, за одними даними, прожила з 1700 по 1782 рік, за іншими ж її тривалість життя склала 76 років ).

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