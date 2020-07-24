Мешканка Києва Ксенія Польова сильно перелякалася, побачивши в Дніпрі загадкову тварину
Про це вона написала на сторінці спільноти "Оболноский район Києва" в соцмережі Facebook, прикріпивши до свого посту відповідне фото, повідомляє Politeka.
За словами дівчини, тварин пливло кілька і вони перебували неподалік від пляжу.
"Хто це пливе? Вчора мало не померла від страху, коли вирішила скупатися. Воно кусається?" – пише Ксенія.
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Користувачі розійшлися в думках, залишивши під повідомленням суперечливі коментарі.
"Це бобер, вкрай небезпечно. Не купайся там", - радить Dmitriy Klepov.
Наталія Гошко вважає, що на фотографії видра.
"Живе в очереті біля пляжу на Собчем гырле. Мій пес вранці за нею полює", – пише вона.
Олександр Боргів не знає, що за звіра бачила дівчина, але впевнений, що "воно кусається".
"Видра або ондатра. Раніше їх багато було в наших водах", – переконана Кравченко Поліна.
Роман Бабеля не згоден з цим коментарем.
"Це нутрія, або болотний бобер. Дуже небезпечна тварина. Може відтяпати пальця на раз-два", – попереджає він.
Politeka писала, що Риба-голка і медуза стали звичними мешканцями водосховищ Дніпра. Повідомляється, що цих тварин можна побачити навіть у Києві, однак нічого хорошого в цьому немає. Справа в тому, що подібні випадки говорять про катастрофічний стан водойм.
"Вода у водосховищах нагадує коктейль із всієї таблиці Менделєєва. Солоність води підвищилася, що і дало можливість оселитися в каскаді Дніпровських водосховищ мешканцям морських лиманів", – заявив голова Асоціації рибалок України Олександр Чистяков.
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