Жительница Киева Ксения Полевая сильно перепугалась, увидев в Днепре загадочное животное

Об этом она написала на странице сообщества "Оболноский район Киева" в соцсети Facebook, прикрепив к своему посту соответствующее фото, сообщает Politeka.

По словам девушки, животных плыло несколько и находились они неподалеку от пляжа.

"Кто это плывет? Вчера чуть не умерла от страха, когда захотела искупаться. Оно кусается?" – пишет Ксения.

Пользователи разошлись во мнениях, оставив под сообщением противоречивые комментарии.

"Это бобёр, крайне опасно. Не купайся там", - советует Dmitriy Klepov.

Наталія Гошко считает, что на фотографии выдра.

"Живёт в камышах около пляжа на Собчем гырле. Мой пёс по утрам за ней охотится", – пишет она.

Александр Долгов не знает, что за зверя видела девушка, но уверен, что "оно кусается".

"Выдра или ондатра. Раньше их много было в наших водах", – убеждена Полина Кравченко.

Роман Бабела не согласен с этим комментарием.

"Це нутрія, або болотний бобер. Дуже небезпечна тварина. Може відтяпати пальця на раз-два", – предупреждает он.

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