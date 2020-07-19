Популярність українського громадського діяча Андрія Пальчевського стрімко зростає перед місцевими виборами в Києві

Про це свідчать результати соціологічного дослідження, яке з 13 по 17 травня в столиці провела ГО "Центр суспільного розвитку " ІНТЕР-АКЦІЯ".

У трійку лідерів серед кандидатів на посаду київського мера пробилися:

Чинний глава міста Віталій Кличко - за нього готові проголосувати 23,9%;



Самовисуванець Андрій Пальчевський - його підтримують 22,6% киян;



Лідер партії "Рідна країна" Микола Томенко, якому симпатизують 11,4% опитаних.

Варто відзначити, що Андрій Пальчевський посилює свої позиції і швидко скорочує розрив з Віталієм Кличком. Керівник Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов звернув увагу, що підтримка діючого мера Києва знизилася на 5%, тоді як Андрій Пальчевський приблизно на стільки ж збільшив свій рейтинг. Зараз різниця між ними складає всього близько 1%.

За словами авторів дослідження, Андрій Пальчевський активно збільшує свою впізнаваність серед українців, коментуючи події в країні. Так нещодавно він засудив поділ жителів України за мовною ознакою, який порушує норми Конституції. За словами громадського діяча, таким чином політики сіють ворожнечу між людьми.

"Нам потрібно будувати одну країну, всі мови нам однаково близькі: від білоруської, татарської, угорської, російської (страшне слово стало - всі говоримо, але страшно говорити), українського і так далі. Вони всі в наших серцях, у нас немає ніякого поділу, а політики нас весь час ділять", - заявив Андрій Пальчевський.

Нагадаємо, що Андрій Пальчевський розкрив, як перемогти у війні з бідністю українців: "Ми відкриємо два...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський отримав високу ступінь довіри киян.

Також Politeka писала, що Києву потрібні нормальні будинки для житла, - Андрій Пальчевський.