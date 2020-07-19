Популярность украинского общественного деятеля Андрея Пальчевского стремительно растет перед местными выборами в Киеве

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, которое с 13 по 17 мая в столице провела ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ".

В тройку лидеров среди кандидатов на пост киевского мэра пробились:

Действующий глава города Виталий Кличко - за него готовы проголосовать 23,9%;



Самовыдвиженец Андрей Пальчевский - его поддерживают 22,6% киевлян;



Лидер партии "Рідна країна" Николай Томенко, которому симпатизируют 11,4% опрошенных.

Стоит отметить, что Андрей Пальчевский усиливает свои позиции и быстро сокращает разрыв с Виталием Кличко. Руководитель Центра «ИНТЕР-АКЦИЯ» Юрий Лагутов обратил внимание, что поддержка действующего мэра Киева снизилась на 5%, тогда как Андрей Пальчевский примерно на столько же увеличил свой рейтинг. Сейчас разница между ними составляет всего около 1%.

По словам авторов исследования, Андрей Пальчевский активно увеличивает свою узнаваемость среди украинцев, комментируя события в стране. Так недавно он осудил разделение жителей Украины по языковому признаку, которое нарушает нормы Конституции. По словам общественного деятеля, таким образом политики сеют вражду между людьми.

"Нам нужно строить одну страну, все языки нам одинаково близки: от белорусского, татарского, венгерского, русского (страшное слово стало - все говорим, но страшно говорить), украинского и так далее. Они все в наших сердцах, у нас нет никакого деления, а политики нас все время делят", - заявил Андрей Пальчевский.

Напомним, что Андрей Пальчевский раскрыл, как победить в войне с бедностью украинцев: "Мы откроем два...".

Как сообщала Politeka, Андрей Пальчевский получил высокую степень доверия киевлян.

Также Politeka писала, что Киеву нужны нормальные дома для жилья, - Андрей Пальчевский.