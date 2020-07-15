На Житомирщині протестувальники перекрили рух на трасі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу поліції області.

Так, у Житомирській області наразі ускладнено рух транспорту на автодорозі Київ - Чоп через акцію протесту.

Протест відбувається на 128 км автодороги Київ – Чоп, поблизу села Гадзинки Житомирського району. Мітингарі частково обмежили рух транспорту, безперервно рухаючись по пішохідному переходу та пропускаючи тільки автомобілі екстрених служб.

На місці події працюють патрульні та представники поліції.

"Шановні водії! Візьміть до уваги інформацію про утруднення руху на вказаній ділянці траси Київ – Чоп при плануванні поїздок. Наразі поліцейські організували об’їзд вказаної ділянки автодороги і закликають із розумінням поставитись до тимчасових незручностей у русі транспорту", - повідомили в поліції.

За даними місцевого видання "Житомир онлайн", акція протесту відбувається через блокування оформлення землі. Учасники мітингу заявляють, що карти Держгеокадастру по всій Україні закриті вже цілий місяць, через що ані учасники бойових дій на Донбасі, ані звичайні українці не можуть оформити земельну ділянку.

"В ручному режимі Офісом президента призначений "свій" керівник Держгеокадастру України, Роман Лещенко. Оформлення землі повністю припинено, карти закриті. Навіть військові, демобілізувавшись у 2015 році, до цих пір не можуть отримати землю, що належить всім громадянам України за Законом", - заявив один з учасників акції протесту в коментарі журналістам.

Нагадаємо, зіткнення з силовиками почалися під Радою, кадри подій: "Ми йдемо мирно".

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