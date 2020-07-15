15 липня працівники кафе і ресторанів влаштували масовий протест під будівлею Кабміну в Києві
Як передає Politeka.net, подробиці і кадри з місця подій опублікував Телеграм-канал "Pavlovsky News".
Активісти виставили в центрі столиці порожні стільці в знак протесту проти заборони на роботу закладів громадського харчування після 23:00. На деяких красуються таблички "Де є совами" і "Хочу як "Велюр", натякаючи на нерівні права для підприємців.
Ресторатори звернули увагу, що заборона уряду торкнувся в першу чергу нічних клубів, де люди не дотримуються заходів безпеки, зокрема, дистанцію. В той же час вони дивуються, чому ресторанам і кафе не можна працювати вночі точно так само, як удень. У зв'язку з карантином багатьом підприємствам не вистачає доходів, щоб виплачувати зарплату співробітникам.
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"Заклади громадського харчування просто потрапили під роздачу. Якщо їм можна працювати вдень і ввечері, то чому не можна дозволити працювати вночі. Після 23 години вірус веде себе точно так само, як і в маршрутках в 9 ранку, де концентрація людей набагато вища", - зазначив один з протестувальників.
На опублікованих кадрах можна помітити, що учасники акції гримлять посудом, щоб привернути увагу. Вони також розгорнули великий плакат з написом "Порожні стільці - порожні заклади". До місця події вже прибули співробітники поліції, проте не втручаються в процес.
Раніше ресторан "Велюр" нардепа Миколи Тищенка потрапив у новий скандал. У мережі з'явилася реклама, згідно з якою заклад продовжує працювати всю ніч, незважаючи на рішення Кабміну.
Нагадаємо, поліція негайно перекрила дорогу в Києві, кадри того, що відбувається: "може вибухнути в будь-який момент".
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