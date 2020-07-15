15 липня працівники кафе і ресторанів влаштували масовий протест під будівлею Кабміну в Києві

Як передає Politeka.net, подробиці і кадри з місця подій опублікував Телеграм-канал "Pavlovsky News".

Активісти виставили в центрі столиці порожні стільці в знак протесту проти заборони на роботу закладів громадського харчування після 23:00. На деяких красуються таблички "Де є совами" і "Хочу як "Велюр", натякаючи на нерівні права для підприємців.

Ресторатори звернули увагу, що заборона уряду торкнувся в першу чергу нічних клубів, де люди не дотримуються заходів безпеки, зокрема, дистанцію. В той же час вони дивуються, чому ресторанам і кафе не можна працювати вночі точно так само, як удень. У зв'язку з карантином багатьом підприємствам не вистачає доходів, щоб виплачувати зарплату співробітникам.

"Заклади громадського харчування просто потрапили під роздачу. Якщо їм можна працювати вдень і ввечері, то чому не можна дозволити працювати вночі. Після 23 години вірус веде себе точно так само, як і в маршрутках в 9 ранку, де концентрація людей набагато вища", - зазначив один з протестувальників.

Владельцы баров и ресторанов пришли под Кабмин со стульями Gepostet von Информатор Киев am Mittwoch, 15. Juli 2020

На опублікованих кадрах можна помітити, що учасники акції гримлять посудом, щоб привернути увагу. Вони також розгорнули великий плакат з написом "Порожні стільці - порожні заклади". До місця події вже прибули співробітники поліції, проте не втручаються в процес.

Раніше ресторан "Велюр" нардепа Миколи Тищенка потрапив у новий скандал. У мережі з'явилася реклама, згідно з якою заклад продовжує працювати всю ніч, незважаючи на рішення Кабміну.

Нагадаємо, поліція негайно перекрила дорогу в Києві, кадри того, що відбувається: "може вибухнути в будь-який момент".

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