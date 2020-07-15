На Житомирщине протестующие перекрыли движение на трассе

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу полиции области.

Так, в Житомирской области сейчас затруднено движение транспорта на автодороге Киев - Чоп из-за акции протеста.

Протест происходит на 128 км автодороги Киев – Чоп, вблизи села Гадзинки Житомирского района. Митингующие частично ограничили движение транспорта, непрерывно двигаясь по пешеходному переходу и пропуская только автомобили экстренных служб.

На месте происшествия работают патрульные и представители полиции.

"Уважаемые водители! Примите к сведению информацию о затруднение движения на указанном участке трассы Киев – Чоп при планировании поездок. Сейчас полицейские организовали объезд указанного участка автодороги и призывают с пониманием отнестись к временным неудобствам в движении транспорта", - сообщили в полиции.

По данным местного издания "Житомир онлайн", акция протеста проходит из-за блокирования оформления земли. Участники митинга заявляют, что карты Госгеокадастра по всей Украине закрыты уже целый месяц, из-за чего ни участники боевых действий на Донбассе, ни обычные украинцы не могут оформить земельный участок.

"В ручном режиме Офисом президента назначен "свой" руководитель Госгеокадастра Украины, Роман Лещенко. Оформление земли полностью прекращено, карты закрыты. Даже военные, демобилизовавшись в 2015 году, до сих пор не могут получить землю, которая принадлежит всем гражданам Украины по Закону", - заявил один из участников акции протеста в комментарии журналистам.

Напомним, столкновения с силовиками начались под Радой, кадры событий: "Мы идем мирно".

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