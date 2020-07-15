Під будівлею Верховної Ради в Києві почалися зіткнення силовиків з протестуючими активістами
Як передає Politeka.net, подробиці і кадри з місця події опублікував Телеграм-канал "Pavlovsky News".
15 липня в парламенті планують розглянути законопроект №2207-1-д "Про управління відходами". Десятки українців вирішили підтримати цю ініціативу, адже в Україні щороку виробляється 400 млн тонн відходів, з яких переробляються близько 6%. Залишки ж розміщують на полігонах та сміттєзвалищах. Документ серед іншого, встановлює ієрархію розподілу відходів, державну політику в цій сфері, а також покарання для підприємств.
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"Нам потрібно допомогти його прийняти. Ось ми йдемо мирно зі сміттям, а наші правоохоронці нам перешкоджають", - заявив один з протестуючих.
В рамках демонстрації активісти спробували пронести до Верховної Ради пакети зі сміттям, однак правоохоронці завадили їм це зробити і силою відтіснили від будівлі парламенту. Силовики заявили, що не можуть перевірити вміст пакетів на місці, а відходи можуть становити небезпеку.
Нагадаємо, поліція негайно перекрила дорогу в Києві, кадри того, що відбувається: "може вибухнути в будь-який момент".
Також ми писали, що сміттєвоз пішов під асфальт у центрі Києва, фото НП: "По саме днище".
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