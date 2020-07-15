У Києві сталася масштабна пожежа поруч зі складським приміщенням

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу ДСНС.

Рятувальники повідомили, що велика пожежа сталася у Солом’янському районі столиці, на вул. Малогвардійській, 32.

Після отримання повідомлення про пожежу до місця події було направлено рятувальників з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів.

Виявилося, що на відкритій території сталося загоряння сміття та дерев’яних піддонів на площі 300 кв. м. Вогонь поширився на складське приміщення на площу 50 кв. м, що розташоване поряд. На складі нічого не було.

В ході гасіння пожежі вогнеборцям довелося відкрити для перевірки 11 металевих конструкцій для паркування автівок.

На місці події було задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 20 чоловік особового складу підрозділів Головного управління ДСНС України у Києві.

Раніше повідомлялось, що в Одеській області рятувальники шість годин боролися з вогнем. Масштабна пожежа спалахнула на сміттєзвалищі біля села Софіївка в Білгород-Дністровському районі Одеської області. По прибуттю до місця виклику, рятувальники виявили загоряння на звалищі, яке належить КК "Екологія". До ліквідації пожежі було залучено пожежно-рятувальне відділення 16-ї державної пожарноспасательной частини та місцева пожежна команда "Шабо".

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