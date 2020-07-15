В Киеве произошел масштабный пожар рядом со складским помещением

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Спасатели сообщили, что крупный пожар произошел в Соломенском районе столицы, на ул. Малогвардейской, 32.

После получения сообщения о пожаре на месту происшествия отправили спасателей из ближайших пожарно-спасательных подразделений.

Оказалось, что на открытой территории произошло возгорание мусора и деревянных поддонов на площади 300 кв. м. Огонь распространился на складское помещение на площади 50 кв. м, которое расположено рядом. На складе ничего не было.

В ходе тушения пожара огнеборцам пришлось открыть для проверки 11 металлических конструкций для парковки автомобилей.

На месте происшествия было задействовано 4 единицы основной и специальной пожарно-спасательной техники и 20 человек личного состава подразделений Главного управления ГСЧС Украины в Киеве.

Ранее сообщалось, что в Одесской области спасатели шесть часов боролись с огнем. Масштабный пожар вспыхнул на мусорной свалке возле села Софиевка в Белгород-Днестровском районе Одесской области. По прибытию на место вызова спасатели обнаружили возгорание на свалке, которая принадлежит УК "Экология". К ликвидации пожара было привлечено пожарно-спасательное отделение 16-й государственной пожарноспасательной части и местная пожарная команда "Шабо".

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