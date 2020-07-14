Громадський діяч Андрій Пальчевський з кожним днем збільшує підтримку серед жителів столиці

Як передає Politeka.net, про це свідчать дані соцопитування, яке проводилося ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві. Дослідження проводили з 13 по 17 травня, і вже тоді у Пальчевського серйозно виріс рейтинг.

Діючого мера Києва Віталія Кличка, згідно з даними опитування, готові підтримати 23,9% киян. А ось за самовисуванця Андрія Пальчевського готові віддати голоси 22,6% опитаних. На третьому місці з великим відривом від Пальчевського розмістився глава партії "Рідна країна" Микола Томенко з 11,4% підтримки.

Як пояснив голова Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, розрив між головними опонентами Кличко і Пальчевським дуже швидко скорочується. За короткий проміжок часу рейтинг Кличка впав на 5%, тоді як підтримка Пальчевського, навпаки, зросла на 5%. Як показують дані опитування, розрив між кандидатами на посаду мера Києва мінімальний.

Наголошується, що Пальчевському вдалося наростити підтримку серед жителів столиці завдяки активній громадській позиції та коментуванню актуальних подій в Україні та українських проблем.

Раніше ми писали, що Андрій Пальчевський розкритикував Володимира Зеленського за переїзд в президентську резиденцію в Конча-Заспі. Громадський діяч вважає, що неприпустимо будувати собі палаци, в той час, як більша частина населення України живе за межею бідності.

Нагадаємо, що Пальчевський розкрив, хто увійде в його команду: "Немає "любих друзів", кумів та інших кавеенщиків".

Як повідомляла Politeka, Андрій Пальчевський заявив: «Вірю, що ми можемо зробити Україну великою».

Також Politeka писала, що Андрій Пальчевський розкритикував Верховну Раду: "Тільки що "Слуги" прийняли рішення по винесенню останніх копійок з наших родин".