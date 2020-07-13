У Києві автобус почав прямо на ходу втрачати запчастини

Як передає Politeka, відео з такими кадрами опублікував Facebook-паблік "Київ оперативний".

Так, кияни зняли на відео черговий автобус, що розвалюється на ходу.

На відео можна побачити, як у автобуса на дорозі відвалюються запчастини.

"Кращому транспорту в Києві бути. Вранці на Закревського у кращого транспорту, що здійснює перевезення пасажирів за маршрутом 101, щось відірвалося. Добре, що не колеса, як це часто буває у маршруток", - йдеться у підписі до відео.

В коментарях до відео іронізують про те, "як мер багато зробив за 5 років", а також наголошують, що тим часом автомобілістам продовжують "ускладнювати життя", пропонуючи у якості альтернативи такий сумнівний громадський транспорт.

Раніше також повідомлялось, що у Києві під час будівництва метро на Виноградарі стався небезпечний інцидент - "приліг на бік" будівельний кран.

На опублікованому фото можна помітити, як величезна будівельна машина завалилася біля прохідницького мосту. Її стріла розтягнулася над прірвою і дивним чином вперлася в бетонну огорожу на протилежній стороні - інакше кран міг би впасти вниз з великої висоти. Близько десятка робітників зібралися навколо техніки.

Нагадаємо, команда Кличка розгорнула кампанію проти Сенцова.

Як повідомляла Politeka, Кличко вирішив взяти собі в заступники Харченка, який є людиною Микитася, - документ.

Також Politeka писала про вибори мера Києва 2020: все більше киян підтримують Андрія Пальчевського, дані соцдослідження.