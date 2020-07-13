В Киеве автобус начал прямо на ходу терять запчасти

Как передает Politeka, видео с такими кадрами опубликовал Facebook-паблик "Киев оперативный".

Так, киевляне сняли на видео очередной автобус, разваливающийся на ходу.

На видео можно заметить, как у автобуса на дороге отваливаются запчасти.

"Лучшему транспорту в Киеве быть. Утром на Закревского у лучшего транспорта, осуществляющего перевозки пассажиров по маршруту 101, что-то оторвалось. Хорошо, что не колеса, как это часто бывает у маршруток", - говорится в подписи к видео.

В комментариях к видео иронизируют по поводу того, "как мэр много сделал за 5 лет", а также отмечают, что тем временем автомобилистам продолжают "усложнять жизнь", предлагая в качестве альтернативы такой сомнительный общественный транспорт.

Ранее также сообщалось, что в Киеве во время строительства метро на Виноградаре произошел опасный инцидент - "прилег на бок" строительный кран.

На опубликованном фото можно заметить, как огромная строительная машина завалилась возле проходческого моста. Ее стрела растянулась над пропастью и странным образом уперлась в бетонное ограждение на противоположной стороне - иначе кран мог бы упасть вниз с большой высоты. Около десятка рабочих собрались вокруг техники.

Напомним, команда Кличко развернула кампанию против Сенцова.

Как сообщала Politeka, Кличко решил взять себе в заместители Харченко, являющегося человеком Микитася, - документ.

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