У Києві комунальники привезли на дитячий майданчик пісок з бойовою гранатою

Як повідомляє Politeka.net, подробиці і кадри з місця події опублікували в співтоваристві "Київ Оперативний" на Фейсбук.

Біля ЖК "Варшавський мікрорайон" на Подолі кияни виявили іржаву гранату. Небезпечний предмет розкопали в піску, який зовсім недавно насипали в дитячу пісочницю у будинку за адресою вулиця Родини Крістерів, 20.

"Судячи з усього, місцевий ЖКГ з піском в пісочницю дітям привіз. Дуже схожа на бойову - ф1 з запалом 1941 року. Могла вибухнути в будь-який момент", - пишуть джерела.

Як можна помітити на одному з фото від місцевих жителів, на місце події прибули вибухотехніки.

Користувачі соціальної мережі жахнулися з-за такої знахідки на дитячому майданчику і висловили своє обурення в коментарях:

"Це просто диво, що граната не потрапила дітям в руки. В такому стані вона більш небезпечна, ніж нова з ящика"; "Не підкажіть...коли закінчиться цей рік...то гранату знайдуть...то стрельнуть у когось, світ зійшов з розуму?"; "Думаю, що вона вже навряд чи комусь нашкодить. Але з іншого боку, як це можна було виявити".

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