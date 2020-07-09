Український громадський діяч Андрій Пальчевський нарощує рейтинг, поки його суперники, навпаки, втрачають

Як передає Politeka.net, про це говорять результати соціологічного дослідження, проводенного в Києві ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" з 13 по 17 травня.

Згідно з результатами опитування, більшість киян віддають перевагу Андрію Пальчевському і його головному опонентові чинному меру Віталію Кличку.

Відповідаючи на запитання, якби вибори проходили зараз, респонденти віддали 23,9% голосів Кличку і 22,6% - Пальчевському.

Далі у рейтингу з великим відривом від другого місця слідують Микола Томенко ("Рідна країна") — 11,3%, Сергій Притула ("Голос") - 6,5% і Андрій Білецький ("Національний корпус") з підтримкою 5,7%.

Як пояснив голова Центру «ІНТЕР-АКЦІЯ» Юрій Лагутов, рейтинг київського мера впав на 5%, в той час як рейтинг Пальчевського виріс на стільки ж. Це дозволило громадському діячеві фактично зрівнятися зі своїм головним опонентом.

Раніше ми повідомляли, впізнаваність Пальчевського зростає, завдяки активній участі у суспільно-політичному житті країни. Експерт часто коментує актуальні події на центральних українських телеканалах.

Так, Пальчевський розкритикував дії Кличка на посаді мера:

"Місто - це в першу чергу інфраструктура для життя. Це мости, які чомусь будуються в 10 разів більше і в 10 разів дорожче. Ось цей міст повинен увійти, як міст Кличка, в історію... (Шулявський, - ред.). Там вся його робота, а саме: в 10 разів дорожче, і в 20 разів довше, ніж треба було... і міст! Ось це так, по-нашому!", - заявив Пальчевський.

Нагадаємо, Пальчевський розніс влада за безпорадність, цілісність України під загрозою: «Донбас віддаємо?»

Також Politeka писала, що Пальчевський розповів, як в Україні наживаються на боротьбі з вірусом: «Солодкий шматок для корупціонерів».