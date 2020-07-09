У Києві суттєво впали ціни на фрукти

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Depo.Київ.

Журналісти промоніторили ціни на продукти та зазначили, що в магазинах і на базарі вартість літніх смаколиків останнім часом істотно знизилась.

Наприклад, кавуни ще тиждень тому коштували 21 грн за 1 кг. Сьогодні ціна на кілограм кавуна складає трохи більше 15 грн.

Також можна помітити, що на столичних базарах вже з’явилось багато динь, але їхня вартість поки що не падає нижче 30-40 гривень.

Слід зазначити, що сезонні літні фрукти в Україні стають все більш ранніми, однак не варто квапитись і купувати такі смаколики, щойно вони з'являються в магазині або на ринку. Цілком можливо, що ці фрукти вирощували із додаванням певних небезпечних речовин, які допомагають плодам швидше зізрівати.

Так, нещодавно українець купив кавун з нітратами в 100 разів вище норми. Він показав фото, на якому видно, що нітратомір показує вміст нітратів – 570 мг на кг при нормі 60.

"На будь-якому ринку, наскільки я розумію, має бути лабораторія і різне гі*но продаватися там не має? Чи має? Або 1000 грн і можна радіоактивними ягодами торгувати? Тепер головне – там стоїть фура, в якій залишилося 10 відсотків кавунів. Все інше ви вже їсте або з'їли", - написав в соцмережі обурений українець.

Нагадаємо, у Раді зібралися заборонити пластикові пакети: незгодних чекають штрафи.

Як повідомляла Politeka, українцям пояснили, чому картопля їм вже не по кишені: "Ціна буде зростати".

Також Politeka писала, що українцям розповіли, чи варто чекати підвищення цін на продукти: "Все залежить від ...".