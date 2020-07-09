Колишній президент Петро Порошенко навмисно не повертав Донбас в Україну, щоб отримати перевагу на виборах

Про це громадський діяч заявив в ефірі програми "Пульс" на телеканалі "112 Україна" (щоб подивитися відео, скрольте сторінку вниз).

На його думку, Петро Порошенко безпосередньо винуватий в поділі України, зокрема - від'єднання Донецької і Луганської областей. Більшість місцевих жителів не підтримували екс-президента, а тому, напевно, б проголосували за інших кандидатів.

"От мене запитують, що трапилося на Донбасі? Я вам скажу свою точку зору. На Донбасі живуть люди. Там не тільки вугілля, правда? Це наші брати і сестри. У них є право голосу, і вони цей голос, як ви розумієте, віддали б не Порошенко", - підкреслив Андрій Пальчевський. - "Тому він виключив цю голосуючу частина з України, а те що розпався наша країна, яка повинна стати знову великою, і ми зробимо її великою, я вас запевняю, коли ми позбавимося від таких ось кучерявих хлопчиків з мільярдами в кишенях".

Як вважає громадський діяч, Петро Порошенко міг давно повернути Донбас, якби там було багато його прихильників - для цього колишній президент мав всі можливості, повноваження і навіть час. Однак політик знав, що на Сході живуть більше п'яти мільйонів людей, які віддадуть свої голоси проти нього.

Андрій Пальчевський звернув увагу, що тепер прихильники Петра Порошенка ведуть розмови про можливу появу "Львівської республіки". На його думку, це треба сприймати, як пряме підбурювання до нового поділу України.

Нагадаємо, Пальчевський розніс влада за безпорадність, цілісність України під загрозою: «Донбас віддаємо?».

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