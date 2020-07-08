У Києві двоє росіян планували влаштувати серію тяжких злочинів

Про це повідомляє Politeka з посиланням на пресслужбу Національної поліції.

Зазначається, що правоохоронці затримали двох громадян РФ, які планували скоєння тяжких злочинів на території української столиці.

Оперативниками управління стратегічних розслідувань у місті Києві була отримана інформація про те, що до столиці України прибули громадяни РФ з наміром влаштувати серію тяжких злочинів у Києві.

В поліції повідомили, що затримані росіяни були членами збройних формувань, працювали на російські спецслужби та брали участь у військових конфліктах в різних країнах світу. Росіяни навіть отримали за свою діяльність державні нагороди РФ.

Столичним оперативникам вдалось встановили автомобіль, на якому пересуваються громадяни РФ, а також їхнє ймовірне місце знаходження.

Чоловіки були затримані вчора, 7 липня, у Шевченківському районі Києва.

Наразі правоохоронці готують матеріали для їх примусового видворення з України.

Слід зазначити, що напередодні спецслужби РФ викрали українця в Києві серед білого дня. Потерпілим виявився акціонер Севастопольського судно-ремонтного заводу "Південний" Сергій Ткаченко, а його затримання проходило в самому центрі Києва.

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