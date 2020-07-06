У Києві на Оболоні впав ділянку асфальту, який тільки нещодавно відремонтували

Як повідомляє Politeka.net, знімки очевидців з місця події опублікував Телеграм-канал "Київ Зараз".

Справжня прірва з'явилась біля заправки "Окко" на вулиці Семена Скляренка, 4. За словами автора фото, асфальт пішов під землю на глибину близько 2-3 метрів. Як видно на знімках, довжину яма розтягнулася приблизно на півтора метра. Якщо автомобіль потрапить в таку колесом - мало не здасться. Автори закликають водіїв бути обережними.

На фото також видно, що ділянка, де провалився асфальт, помітно темніша. Можна припустити, що не так давно там проводили ремонтні роботи, але не доремонтували - наслідки очевидні. Поки комунальники чи просто пильні городяни відзначили місце провалу, встромивши всередину палицю з яскравим целофановим "прапорцем".

Раніше ремонтна машина пішла під асфальт на Виноградарі. Вантажівка "Київводоканалу" провалився в яму біля люків, коли віз комунальників на об'єкт - лагодити трубопровід. Як видно на знімку, машина сильно накренилася і застрягла в провалі. Робочим довелося вийти і викликати підмогу, бо як своїми силами, судячи з фото, вони нічого зробити не змогли. І це далеко не перший випадок, коли саме комунальники трапляються такі "капкани".

Нагадаємо, бешкетники відкрили вогонь у центрі Києва, з'їхалися силовики: кадри ПП.

Як повідомляла Politeka, "Де моя мама?": дівчина дивом вижила під підірваному будинку на Позняках, але втратила головне

Також Politeka писала, що кількість жертв вибуху будинку на Позняках різко зросло: "під завалами виявлено...", нові деталі події.