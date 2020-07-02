Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко пояснив, для чого посилили карантин у Києві

Як передає Politeka.net, він прокоментував нові заходи в ефірі "Громадського" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця).

З 1 липня в Києві ввели обмеження і скоротили час роботи ресторанів, кафе і багатьох інших закладів, більшість з них тепер будуть закриватися з 22:00. За словами Віктора Ляшка, таке рішення прийняли через роботи нічних клубів, де неможливо дотримуватись заходів безпеки і вберегтися від зараження китайським вірусом.

"Обмежуючи час діяльності закладів громадського харчування, ми не дозволяємо таким чином працювати нічним клубам, які могли відкриватися і працювати під маркою закладів громадського харчування", – резюмував Віктор Ляшко.

Раніше про посилення карантину в столиці заявив мер Віталій Кличко. Він розповів, які саме заклади потрапляють під нові обмеження:

"Обмежено час роботи закладів громадського харчування та розважальних закладів (у тому числі кінотеатрів) – до 22 години", - підкреслив градоначальник. - "Обмежено проведення масових заходів культурного, розважального, спортивного, рекламного характеру – з 22 годин.

Нагадаємо, Кличко розгнівав киян новими правилами проїзду: "Не компенсують".

Також ми писали, що пиар-хід Кличка обійдеться киянам в мільярди, люди вийшли на вулиці: "Забув всі обіцянки".

Раніше Politeka повідомляла, що Кличко отримав надбавку до зарплати, а кияни продовжують жити за копійки на карантині.