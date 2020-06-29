Під курортною Одесою знову утворилися кілометрові затори

Про це пише Politeka.net.

Як відомо, через День Конституції україни отримали триденний вікенд, і багато хто захотіли провести його на березі Чорного моря.

Сьогодні, 29 червня, останній вихідний, тому українці хочуть покинути курортну Одесу і повернутися додому.

Місцеві жителі в соціальних мережах скаржаться, що на виїзді з Одеси утворилися затори, довжина яких перевищує 10 кілометрів.

"Виїзд киян з Одеси", - підписав Максим Войтенко знімок, на якому можна побачити величезний затор при виїзді з курортного міста.

"Ой, вони нас що покидають?", "Над містом збирається гроза?", "Це завбачливі ..... краще на 12 годин раніше виїхати ніж потім 12 годин в заторі до Києва стояти", "А позавчора вранці, коли я там проїжджав, в бік Одеси весело було. Причому, в 8 ранку! Тобто з Києва люди виїхали ще вночі", "Чого так швидко? Одеса така дорога?", - написали користувачі в коментарях.

Варто відзначити, що це вже не перший багатокілометровий затор, який утворився під Одесою. Аналогічне "явище можна було спостерігати в п'ятницю, 26 червня.

Тоді при в'їзді в місто утворився затор з автомобілів і розтягнулася на 30 кілометрів.

Через тривалий уїкенд, який українцям випав завдяки Дню Конституції, туристи, переважно з Київської області, масово поїхали відпочивати на Чорне море.

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