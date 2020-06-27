Андрій Пальчевський — в числі претендентів на посаду мера Києва
Про це пише Politeka.net.
Так, Андрій Пальчевський став одним з фаворитом в боротьбі за посаду міського голови Києва.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, яке було проведено ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ" в Києві з 13 по 17 травня.
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Відповідно до отриманих цифр, які представили соціологи, нинішнього мера Віталія Кличка готові підтримати на виборах 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором.
А громадського діяча Андрія Пальчевського хочуть бачити мером Києва 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже вирішив, за кого проголосує.
Перша п'ятірка ймовірних кандидатів на посаду мера Києва виглядає таким чином:
1. Віталій Кличко - 19,1%
2. Андрій Пальчевський (самовисуванець) - 18,1%
3. Микола Томенко ("Рідна країна") — 9%
4. Сергій Притула ("Голос") - 5,4%
5. Андрій Білецький ("Національний корпус") - 4,6%.
Як стверджує експерт Микола Спірідонов, "позиції діючого мера досить хиткі", а феномен падіння особистого рейтингу Віталія Кличка можна пояснити тим, що міський голова намагався піаритися на щоденних брифінгах.
Що стосується потенційних кандидатів на посаду мера Києва від "Слуги народу" Миколи Тищенка і Олександра Ткаченка, то вони навіть не потрапили в ТОП-5. Такий провал соціологи пояснили обвалом рейтингу самої президентської партії.
Нагадаємо, що Зеленський не зміг виправдати сподівань, Пальчевський попередив про розплату: "До осені...".
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