Андрей Пальчевский — в числе претендентов на должность мэра Киева
Об этом пишет Politeka.net.
Так, Андрей Пальчевский стал одним из фаворитом в борьбе за должность городского головы Киева.
Об этом говорят данные социологического исследования, которое было проведено ОО "Центр общественного развития ИНТЕР-АКЦИЯ" в Киеве с 13 по 17 мая.
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Согласно полученным цифрам, которые представили социологи, нынешнего мэра Виталия Кличко готовы поддержать на выборах 19.1% и 23.9% среди тех киевлян, кто определился со своим выбором.
А общественного деятеля Андрея Пальчевского хотят видеть мэром Киева 18,1% и 22,6% среди тех, кто уже решил, за кого проголосует.
Первая пятерка вероятных кандидатов на пост мэра Киева выглядит следующим образом:
1. Виталий Кличко - 19,1%
2. Андрей Пальчевский (самовыдвиженец) - 18,1%
3. Николай Томенко ("Рідна країна") — 9%
4. Сергей Притула ("Голос") - 5,4%
5. Андрей Билецкий ("Национальный корпус") - 4,6%.
Как утверждает эксперт Николай Спиридонов, "позиции действующего мэра достаточно шаткие", а феномен падения личного рейтинга Виталия Кличко можно объяснить тем, что городской голова пытался пиариться на ежедневных брифингах.
Что касается потенциальных кандидатов на пост мэра Киева от "Слуги народа" Николая Тищенко и Александра Ткаченко, то они не попали даже в ТОП-5. Такой провал социологи объяснили обвалом рейтинга самой президентской партии.
Напомним, что Зеленский не смог оправдать надежд, Пальчевский предупредил о расплате: "К осени...".
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