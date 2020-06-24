Шахраї виманюють гроші у жалісливих українців, прикриваючись трагедією на Позняках

Як повідомляє Politeka.net, прес-секретар ДСНС Світлана Водолага попередила про злочинній схемі на своїй сторінці в Facebook.

За словами представника служби, психологи постійно надають допомогу людям, постраждалим під час вибуху багатоповерхівки на вулиці С. Крушильницкой. Допомагають вони і дівчинці Анастасії, яка втратила всю сім'ю. Світлана Водолага звернула увагу, що в соцмережах з'явилися пости для збору грошей, нібито, на користь постраждалої.

"На жаль, у наш час зустрічаються випадки, коли на людському горі наживаються інші ... Додаю фото чергового поста про допомогу... але... ось тут увага!!!! Анастасія не знає той, хто збирає для неї кошти ... Сподіваюся, адже хочеться вірити в краще, що дійсно, "збір для Насті". P. S. для тих, хто вирішить використовувати трагедію Анастасії для власної наживи, попереджаю: у нас є номери всіх карток тих, хто дійсно допомагає дівчинці", - попередила прес-секретар ДСНС.

Варто відзначити, що сама дівчина вказала у своєму Instagram імена та номери карток людей, яким можна переказувати гроші. Вона також пожаловалсь в соцмережі на сторінку, створену шахраями.

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