Мародери проникли в квартиру потерпілого мешканця Києва і влаштували бенкет під час катастрофи на Позняках

Як повідомляє Politeka.net, про це киянин на ім'я Микола розповів на камеру. Журналіст Богдан Амінів опублікував запис на своїй сторінці в Facebook (щоб подивитися, скрольте вниз).

"Мені почали виламувати двері... я відкрив двері, бо почув, що щось відбувається не те. Відкрив - забігли люди. Їм захотілося пити та їсти - це не тому, що я жадібний, але люди відкрили холодильник, почали пити і їсти. Це були люди в костюмах, я не знаю, рятувальники чи ні. Сказали: бери паспорт і йди", - заявив чоловік.

Журналіст обурився діями людей, які проводили евакуацію:

"Це я до того, що людина в паніці, не знає, що робити, схопив паспорт і вибіг з квартири. А ті, хто займався евакуацією, вирішили влаштувати обід з чужою їжею і водою посеред руїн".

Як передає Telegram-каналу "PavlovskyNews", не тільки Микола повідомив про мародерстві після вибуху на Позняках. Багато людей звинуватили рятувальників у спробі обчистити квартири, які не постраждали. Група мешканців влаштувала перестрілку зі співробітниками ДСНС і спробували з'ясувати, чому рятувальники проникають в цілі квартири. Багато хто боїться, що не дорахуються заощаджень та цінних речей. Рятувальники ж стверджують, що проводять планові процедури.

Как происходит эвакуация из дома на Позняках, где был взрыв? Местный житель Николай рассказывает: «Начали ломать дверь, я им открыл... Забежали люди. Им захотелось пить и кушать. Это не потому что я жадный, но открыли люди холодильник и начали и пить, и кушать». Это я к тому, что человек в панике, не знает, что делать, схватил паспорт и выбежал из квартиры. А те, кто занимался эвакуацией, решили устроить обед с чужой едой и водой посреди развалин, судя по рассказу Николая. UPD (обновил). Роман Малко попытался глубже разобраться в ситуации. Он нашел героя видео Николая. По его словам, он вообще житель соседнего дома и объяснять подробности случившегося отказался. Версия Романа: житель Николай "хайпонул" на трагедии своим ложным комментарием. Gepostet von Bogdan Aminov am Sonntag, 21. Juni 2020

На опублікованих кадрах мешканці показують, що невідомі люди миготять у вікнах. "Вийди з моєї квартири, сволота! Що ти там робиш", - кричать обурені кияни.

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