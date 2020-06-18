16 і 17 червня Київ затопили сильні дощі, викликавши жахливі наслідки

Як повідомляє Politeka.net, жителі столиці опублікували в соціальних мережах кадри стихійного лиха.

На перехресті вулиць Малевича та Ділової дорога пішла під воду і перетворилася на Венецію. Автомобілям довелося буквально плисти по проїжджій частині. Те ж саме можна було спостерігати на вулиці Антоновича сталася подібна ситуація, люди опинилися в пастці й не могли банально перейти дорогу з-за потопу.

В житловому комплексі "Альпійське містечко" на вулиці Протасів Яр через негоду сталася аварія в каналізації. Система не витримала потоку води, яка вихлюпнулася на поверхню через люки.

Ураганний вітер розігнався до справді небезпечних швидкостей і почав зривати людей з ніг. Так у мережі з'явилося відео, на якому дитину ледь не знесло, на щастя, він встиг ухопитися за дерево і протримався поки не підійшов дорослий чоловік. Вони обидва благополучно сховались у під'їзді.

З'явилося відео, на якому злива затопила під'їзд будинку у Святошинському районі столиці. Очевидці розповіли, що вода проникла навіть у квартири, а мешканцям довелося вичерпувати воду відрами.

А на вулиці Гарматній стихія повалила дерево, яке впало на що проходить поруч дівчину. Постраждалу госпіталізували.

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