16 и 17 июня Киев затопили сильные дожди, вызвав ужасающие последствия

Как сообщает Politeka.net, жители столицы опубликовали в социальных сетях кадры стихийного бедствия.

На перекрестке улиц Малевича и Деловой дорога ушла под воду и превратилась в Венецию. Автомобилям пришлось буквально плыть по проезжей части. То же самое можно было наблюдать на улице Антоновича произошла подобная ситуация, люди оказались в ловушке и не могли банально перейти дорогу из-за потопа.

В жилом комплексе "Альпийский городок" на улице Протасов Яр из-за непогоды произошла авария в канализации. Система не выдержала потока воды, которая выплеснулась на поверхность через люки.

Ураганный ветер разогнался до действительно опасных скоростей и начал срывать людей с ног. Так в сети появилось видео, на котором ребенка едва не снесло, к счастью, он успел схватиться за дерево и продержался пока, не подоспел взрослый мужчина. Они оба благополучно укрылись в подъезде.

Появилось также видео, на котором ливень затопил подъезд дома в Святошинском районе столицы. Очевидцы рассказали, что вода проникла даже в квартиры, а жильцам пришлось вычерпывать воду ведрами.

А на улице Гарматной стихия свалила дерево, которое упало на проходящую рядом девушку. Пострадавшую госпитализировали.

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