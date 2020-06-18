Співробітники поліції провели рейд по вагонах метро, що не сподобалося багатьом киянам
Як повідомляє Politeka.net, про інспекції на своїй сторінці в Facebook відзвітувала заступник голови "Київського метрополітену" Наталія Макогон.
Співробітники КП разом з поліцією метро перевірили дотримання карантинних обмежень у поїздах. За словами Макогон, люди знімають маски, як тільки відходять від правоохоронців. Тому поліцейські пішли по вагонах і почали вимагати, щоб всі носили маски.
"На входах до станцій всі пасажири ввічливі, тому що бачать представника поліції, охорону підземки, чують оголошення", - зазначила вона. - "Але стягувати маски на підборіддя деякі пасажири починають вже на ескалаторі. Тобто формально маска звичайно є, але одягнена зовсім не на те місце".
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Представник "Київського метрополітену" також процитувала, ніж пасажири аргументують своє небажання носити маски: "це все незаконно"; "мені жарко"; "я здорова, піклуйтеся краще про себе"; "вірусу не існує!". За словами заступника начальника, серед принципових порушників виявилася навіть вагітна жінка.
"загалом з моменту відновлення роботи метро поліція склала 37 протоколів, по одному з них суд вже виніс рішення про сплату штрафу в розмірі 17 000 грн.
Всього в Києві захворіло 4026 людина, 94 випадку - летальні", - зазначила Макогон і попросила киян дбати про свою безпеку.
Самі кияни висловили своє невдоволення вимогами влади в коментарях. Багато хто відзначає, що метро не забезпечує умови для комфортного носіння масок:
"Нехай ставлять кондери в громадському транспорті, і всі будуть в масках 🤷♀️ вибачте, але в метро в масці в таку жарень реально можна коні двинути і без всякої корони☹️"; "Проїдьте в спеку в масці громадським транспортом і відчуєте як в ній «комфортно» почуваєшся. І так на рахунок вагітної ви навіть уявлення не маєте, як стає погано, коли немає повітря нормального що думаєш от-от втратиш свідомість"; "Показуха чистої води! Якщо стежити, стежити постійно, а не раз в місяць..."; "Замість простого рішення поставити санитайзеры на станціях краще штрафувати людей за ненадетые рукавички. І вигідно до того ж (((".
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