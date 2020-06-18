Співробітники поліції провели рейд по вагонах метро, що не сподобалося багатьом киянам

Як повідомляє Politeka.net, про інспекції на своїй сторінці в Facebook відзвітувала заступник голови "Київського метрополітену" Наталія Макогон.

Співробітники КП разом з поліцією метро перевірили дотримання карантинних обмежень у поїздах. За словами Макогон, люди знімають маски, як тільки відходять від правоохоронців. Тому поліцейські пішли по вагонах і почали вимагати, щоб всі носили маски.

"На входах до станцій всі пасажири ввічливі, тому що бачать представника поліції, охорону підземки, чують оголошення", - зазначила вона. - "Але стягувати маски на підборіддя деякі пасажири починають вже на ескалаторі. Тобто формально маска звичайно є, але одягнена зовсім не на те місце".

Представник "Київського метрополітену" також процитувала, ніж пасажири аргументують своє небажання носити маски: "це все незаконно"; "мені жарко"; "я здорова, піклуйтеся краще про себе"; "вірусу не існує!". За словами заступника начальника, серед принципових порушників виявилася навіть вагітна жінка.

"загалом з моменту відновлення роботи метро поліція склала 37 протоколів, по одному з них суд вже виніс рішення про сплату штрафу в розмірі 17 000 грн.

Всього в Києві захворіло 4026 людина, 94 випадку - летальні", - зазначила Макогон і попросила киян дбати про свою безпеку.

Самі кияни висловили своє невдоволення вимогами влади в коментарях. Багато хто відзначає, що метро не забезпечує умови для комфортного носіння масок:

"Нехай ставлять кондери в громадському транспорті, і всі будуть в масках 🤷‍♀️ вибачте, але в метро в масці в таку жарень реально можна коні двинути і без всякої корони☹️"; "Проїдьте в спеку в масці громадським транспортом і відчуєте як в ній «комфортно» почуваєшся. І так на рахунок вагітної ви навіть уявлення не маєте, як стає погано, коли немає повітря нормального що думаєш от-от втратиш свідомість"; "Показуха чистої води! Якщо стежити, стежити постійно, а не раз в місяць..."; "Замість простого рішення поставити санитайзеры на станціях краще штрафувати людей за ненадетые рукавички. І вигідно до того ж (((".

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