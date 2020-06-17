В Білій Церкві 16 червня після обіду двоє 14-річних хлопців вирішили скоротити шлях і перелізти через вантажні вагони на залізничному вокзалі, така затія закінчилася трагедією.

Про це передає Politeka.net з посиланням на ГУ НП Київської області.

Повідомляється, що, коли перший підліток заліз на вагон, приятель схопив його за ногу, намагаючись відрадити від такого вчинку, але той відштовхнув його і поліз далі. Через мить стався розряд електромагнітної хвилі, в результаті – одного хлопця відкинуло на землю, а з іншого – смертельно вразило електрострумом.

що Впав на землю підліток встиг викликати на місце швидку допомогу. По приїзду медики лише констатували смерть підлітка. На місці події також працювали поліцейські і рятувальники. Тіло загиблого направлено на проведення судово-медичної експертизи. Другий потерпілий підліток зараз знаходиться в реанімації.

Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 276 (Порушення правил безпеки руху або експлуатації залізничного, водного або повітряного транспорту) Кримінального кодексу України.

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Винуватця поліція затримала. Йому виявилося 28 років, а на момент злочину, за попередньою інформацією, він був в алкогольному сп'янінні.

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