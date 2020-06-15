У Києві рятувальники і жителі багатоповерхового будинку зробили неможливе заради порятунку 1,5-місячного кошеняти.

Три дні тому тварина проникла у вентиляцію і не змогла вибратися назад. Мешканці будинку намагалися самотужки врятувати тварину, але у них нічого не вийшло.

Передає Politeka.net з посиланням на головне управління ДСНС в Києві.

Люди викликали рятувальників, які змогли визначити, де знаходиться кошеня. Як виявилося, тварина сиділа за стіною ванної кімнати квартири на 15 поверсі. Вони почали за допомогою спеціальних інструментів намагатися розбити стіну, але тварина злякалася і втекла ще нижче.

Для пошуку тварини був задіяний тепловізор. Обладнання підказало, де сидить кошеня в конкретний момент і відстежувало його переміщення. Для порятунку маленького улюбленця довелося зламати стіни в семи квартирах. Мешканці будинку не заперечували, що їх ремонти частково будуть зіпсовані, так як три доби самі намагалися врятувати кошеня.

Лише на восьмому поверсі вдалося зловити тварину за допомогою мотузки і рятувальної петлі і витягнути з вентиляційної шахти.

Раніше повідомлялося, що Скіф-тай-дон — це найменша порода кішок. Дорослі тварини назавжди залишаються крихітних розмірів — вони завжди схожі на тримісячних кошенят.

Вивели цю породу абсолютно випадково - після спарювання кішок тайської породи на світ з'явився незвичайний кошеня, який через деякий час не підростав. Після цього ростовчанка почала активно їх розводити.

Від своїх тайських предків скіф-тай-дони успадкували лише забарвлення. Розмір дорослої особини просто шокує - доросла кішка важить всього лише 900 грамів, але бувають і винятки.

Незважаючи на таку мініатюрність, коти цієї породи досить сильні і любителі пограти.

Скіф-тай-дони чудово піддаються дресируванню і відрізняються особливою відданістю до господаря. Крім того, у них є особливість: їх хвіст може бути загнутий у спіраль, а задні лапи цих маленьких кішок трохи довше передніх.

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