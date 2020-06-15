Депутат Київської обласної ради Олександр Мефодій засуджений на 5 років позбавлення волі за вимагання хабара.

Про це передає Politeka.net з посиланням на “Українську правду”.

Повідомляється, що таке рішення прийняв Вищий антикорупційний суд (ВАКС).

У ході судового розслідування було доведено, що Мефодій вимагав у бізнесмена хабар в розмірі 5000 доларів за протиправне рішення якісь питання з правоохоронними органами.

У квітні 2019 року депутат був затриманий на місці злочину.

Раніше Мефодій очолював Бориспільську районну партійну організацію Радикальної партії Олега Ляшка.

Раніше повідомлялося, що мер Києва Віталій Кличко звернувся до правоохоронців із-за порушників карантину.

"Хочу підкреслити: бари, нічні клуби, розважальні центри місто відкривати не дозволяв. Сьогодні можуть лише літні майданчики кафе і ресторанів", - нагадав Віталій Кличко.

Голова Києва також розповів, яка відповідальність загрожує городянам, які не дотримуються обмеження. За словами Кличка, поліція активно карала киян 13-14 червня. Він також звернувся до правоохоронців і закликав їх реагувати на подібні правопорушення.

Раніше ми писали, що під Шевченківським судом, де розглядається справа Сергія Стерненко, почалися зіткнення захисників активіста з поліцією.

У понеділок, 15 червня, у Києві почалося нове засідання у справі Стерненко, якого звинувачують у вбивстві людини. Перед судом знову зібралася група людей, які виступають на підтримку обвинуваченого. У якийсь момент між ними і поліцейськими, які забезпечували дотримання порядку на суді, почалися масові зіткнення.

Нагадаємо, вибух прогримів в центрі Києва, все в диму: перші подробиці і кадри.

Як повідомляла Politeka, вибухи гримлять в центрі Києва, вулиці в диму: термінове заяву СБУ і кадри.

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