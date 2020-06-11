Столичні пожежники довго боролися з вогнем на Трухановому острові

У Києві пожежні служби протягом доби двічі залучалися для гасіння трав'яного настилу.

Передає Politeka.net з посиланням на ДСНС Києва.

Так, 10 червня о 14:49 надійшло повідомлення про загоряння трав'яного настилу на Трухановому острові. По прибуттю встановлено, що горить трав'яний настил на площі 200 кв. м. Не гаючи часу, вогнеборці відразу ж приступили до гасіння пожежі.

В 15:19 вогонь було локалізовано, і в 15:27 повністю ліквідовано. На пожежі працювало 5 чоловік особового складу та пожежна машина.

В цей же день, 17:51 надійшло повідомлення про черговий пожежі трав'яного настилу, тільки вже на Броварському проспекті, 9. По прибуттю встановлено, що вогонь охопив 50 м. кв. Вже у 18:20 пожежа локалізована, та о 18:31 повністю ліквідовано. На гасінні працювали п'ять рятувальників і пожежна машина.

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Як повідомляє "Оглядач", під час НП могло постраждати матеріали щодо вбивства Павла Шеремета та інших резонансних справ, передає Politeka.net. Крім того, в соцмережах з'явилися кадри з місця події (щоб подивитися відео, скрольте вниз).

За даними джерел, пожежа почалася в будівлі на Набережному шосе, 25. За попередньою версією, кімната з речовими доказами і матеріалами справ влаштували підпал. Припускають також, що пожежа могли влаштувати з метою приховати продаж справ.

Сильного вогню не було, проте пожежники сильно залили приміщення водою під час гасіння. Відзначається, що з-за цього могли постраждати документи, які не зберігалися в сейфах. Ймовірно, речові докази теж горіли. Співробітникам поліції належить провести інвентаризацію та оцінити масштаб пошкоджень.

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