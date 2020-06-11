Столичные пожарные долго боролись с огнем на Трухановом острове

В Киеве пожарные службы в течение суток дважды привлекались для тушения травяного настила.

Передает Politeka.net со ссылкой на ГСЧС Киева.

Так, 10 июня в 14:49 поступило сообщение о возгорании травяного настила на Трухановом острове. По прибытию установлено, что горит травяной настил на площади 200 кв. м. Не теряя времени, пожарные сразу же приступили к тушению пожара.

В 15:19 огонь был локализован, и в 15:27 полностью ликвидирован. На пожаре работали 5 человек личного состава и пожарная машина.

В этот же день, в 17:51 поступило сообщение об очередном пожаре травяного настила, только уже на Броварском проспекте, 9. По прибытию установлено, что огонь охватил 50 м. кв. Уже в 18:20 пожар локализован, и в 18:31 полностью ликвидирован. На тушении работали пять спасателей и пожарная машина.

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Как сообщает "Обозреватель", во время ЧП могло пострадать материалы по убийству Павла Шеремета и другим резонансным делам, передает Politeka.net. Кроме того, в соцсетях появились кадры с места происшествия (чтобы посмотреть видео, скрольте вниз).

По данным источников, пожар начался в здании на Набережном шоссе, 25. По предварительной версии, в комната с вещдоками и материалами дел устроили поджог. Предполагают также, что пожар могли устроить с целью скрыть продажу дел.

Сильного огня не было, однако пожарные сильно залили помещение водой о время тушения. Отмечается, что из-за этого могли пострадать документы, которые не хранились в сейфах. Вероятно, вещдоки тоже горели. Сотрудникам полиции предстоит провести инвентаризацию и оценить масштаб повреждений.

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