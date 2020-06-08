Кияни на посаді міського голови хочуть бачити журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського
Про це повідомляє Politeka.net.
Так, журналістові-самовисуванцю вдалося перемогти в соцопитуванні, який був проведений в Telegram-каналі Kyiv Live.
25% респондентів, які брали участь у новому соціальному опитуванні, хочуть бачити на посаді мера Києва саме журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського.
"Холостяк" Макс Михайлюк взявся за старе, вразивши дівчат жарким кадром у формі: "Зовсім засумував"
Правила отримання субсидій змінилися, українцям дали важливе роз'яснення: «всього за 10 днів...»
Банки масово закриваються по всій Україні, попередження НБУ: "З 6 червня..."
Українці масово позбавляються від долара, важлива заява НБУ: що відбувається з курсом валют
24% людей віддали свою перевагу поточному градоначальнику Віталію Кличку.
ТОП-3 замикає Сергій Притула ("Голос") з 16%. Четверте і п'яте місця розділили Микола Томенко ("Рідна країна") і Андрій Білецький ("Національний корпус") - по 5%.
За станом на ранок 8 червня, 18% респондентів, які брали участь у соціальному опитуванні, віддали б свій голос за іншого кандидата.
Варто також зазначити, що у дослідженні в цілому взяло участь понад 224 тисяч чоловік.
Додамо, що в Києві з 13 по 17 травня проводилося соцопитування експертами ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".
За результатами опитування, головна боротьба за крісло мера Києва розгорнулася між Андрієм Пальчевським і поточним міським головою Віталієм Кличком.
Так, нинішнього градоначальника Кличка готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. А Пальчевського хочуть бачити мером Києва 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже визначився.
Раніше журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський попередив президента Зеленського про грандіозний провал.
За його словами, главу держави можуть очікувати проблеми на майбутніх місцевих виборах, і причин для цього достатньо.
«Якщо позбавиться від зайвої фігури мови, то розумієте, настає час, коли лаяти Зеленського та «зелену» команду вже непристойно. Все зрозуміло. Проїхали повз. Все, кінець. Упевнений, в Києві вони не наберуть 5%. У великих містах буде повний провал. В першу чергу, через кадрової політики. І через пандемію в тому числі», - зазначив він.
Нагадаємо, Пальчевський застеріг владу від помилки, яка обернеться повстанням: буде як в США.
Як повідомляла Politeka, Пальчевський розкрив подробиці, що Зеленському «брехали» як хлопчикові
Також Politeka писала, що Пальчевський жорстко пройшовся по протестів у США, порівнявши їх з Майданом