Кияни на посаді міського голови хочуть бачити журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського

Про це повідомляє Politeka.net.

Так, журналістові-самовисуванцю вдалося перемогти в соцопитуванні, який був проведений в Telegram-каналі Kyiv Live.

25% респондентів, які брали участь у новому соціальному опитуванні, хочуть бачити на посаді мера Києва саме журналіста-самовисуванця Андрія Пальчевського.

24% людей віддали свою перевагу поточному градоначальнику Віталію Кличку.

ТОП-3 замикає Сергій Притула ("Голос") з 16%. Четверте і п'яте місця розділили Микола Томенко ("Рідна країна") і Андрій Білецький ("Національний корпус") - по 5%.

За станом на ранок 8 червня, 18% респондентів, які брали участь у соціальному опитуванні, віддали б свій голос за іншого кандидата.

Варто також зазначити, що у дослідженні в цілому взяло участь понад 224 тисяч чоловік.

Додамо, що в Києві з 13 по 17 травня проводилося соцопитування експертами ГО "Центр суспільного розвитку "ІНТЕР-АКЦІЯ".

За результатами опитування, головна боротьба за крісло мера Києва розгорнулася між Андрієм Пальчевським і поточним міським головою Віталієм Кличком.

Так, нинішнього градоначальника Кличка готові підтримати 19.1% і 23.9% серед тих киян, хто визначився зі своїм вибором. А Пальчевського хочуть бачити мером Києва 18,1% і 22,6% серед тих, хто вже визначився.

Раніше журналіст-самовисуванець Андрій Пальчевський попередив президента Зеленського про грандіозний провал.

За його словами, главу держави можуть очікувати проблеми на майбутніх місцевих виборах, і причин для цього достатньо.

«Якщо позбавиться від зайвої фігури мови, то розумієте, настає час, коли лаяти Зеленського та «зелену» команду вже непристойно. Все зрозуміло. Проїхали повз. Все, кінець. Упевнений, в Києві вони не наберуть 5%. У великих містах буде повний провал. В першу чергу, через кадрової політики. І через пандемію в тому числі», - зазначив він.

Нагадаємо, Пальчевський застеріг владу від помилки, яка обернеться повстанням: буде як в США.

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