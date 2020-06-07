Під Києвом на Трійцю невідомий влаштував справжню різанину, в результаті якої загинули три людини

Про це повідомляє «УНН» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

Так, у Фастові чоловіка наніс ножові поранення двум чоловікам та жінкам. Усі, окрім однієї жінки загинули, а постраждалу доставили до місцевої лікарні. Зараз за її життя борються медики.

Уточнюється, що інцидент стався близько 16:00. Винуватця вже вдалося затримати. Йому виявилося 28 років, а на момент злочину, за попередньою інформацією, він був в алкогольному сп'янінні.

Зараз поліція з'ясовує всі деталі трагедії, а також проводить слідчі дії.

Як повідомлялося раніше, розбирання під Києвом між компанією дорослих і підлітків обернулися трагедією, загинув ветеран війни на Донбасі

Так, інцидент стався в ніч на 23 травня на центральній вулиці Вишгорода. Між компанією дорослих, де знаходився ветеран Ігор Корнієнко та підлітками спалахнув словесний конфлікт, який переріс у бійку.

«Під час бійки один з компанії, де були неповнолітні, помітив біля свого супротивника в сумці зброя. Вихопив його і зробив прицільний постріл. В цей час один з компанії стрілка вдарив іншого чоловіка, який втратив свідомість. Після чого нападники зникли у невідомому напрямку. Прийшовши в себе, травмований чоловік викликав правоохоронців», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, життя офіцера трагічно обірвалося, без батька залишилися двоє дітей: "Не розрахував сили".

Як повідомляла Politeka, Україна втратила відважного бійця, лікарі борються за життя його товариша: «було всього 29 років».

Також Politeka писала, що бійці ВСУ почали операцію «помста», ситуація на Донбасі різко змінилася: кадри знищення.