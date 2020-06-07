Под Киевом на Троицу неизвестный устроил настоящую поножовщину, в результате которой погибли три человека

Об этом сообщает «УНН» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

Так, в Фастове мужчина нанес ножевые ранения двум женщинам и мужчинам. Все кроме одной женщины погибли, а выжившую доставили в местную больницу. Сейчас за ее жизнь борются медики.

Уточняется, что инцидент произошел около 16:00. Виновника уже удалось задержать. Ему оказалось 28 лет, а на момент преступления, согласно предварительной информации, он был в алкогольном опьянении.

Сейчас полиция выясняет все детали трагедии, а также проводит следственные действия.

Как сообщалось ранее, разборки под Киевом между компанией взрослых и подростков обернулись трагедией, погиб ветеран войны на Донбассе

Так, инцидент произошел в ночь на 23 мая на центральной улице Вышгорода. Между компанией взрослых, где находился ветеран Игорь Корниенко и подростками вспыхнул словесный конфликт, который перерос в драку.

«Во время драки один из компании, где были несовершеннолетние, заметил у своего противника в сумке оружие. Выхватил его и совершил прицельный выстрел. В это время один из компании стрелка ударил другого мужчину, который потерял сознание. После чего нападавшие скрылись в неизвестном направлении. Придя в себя, травмированный мужчина вызвал правоохранителей», - говорится в сообщении.

Напомним, жизнь офицера трагически оборвалась, без отца остались двое детей: "Не рассчитал силы".

Как сообщала Politeka, Украина потеряла отважного бойца, врачи борются за жизнь его товарища: «было всего 29 лет».

Также Politeka писала, что бойцы ВСУ начали операцию «месть», ситуация на Донбассе резко изменилась: кадры уничтожения.