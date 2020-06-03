Погода цього року демонструє справжні дива – снігу взимку майже не було, але його можна побачити тепер влітку.

Так, мешканці села Демидів Вишгородського району, що під Києвом, зафільмували літній сніг, який випав у другий день червня. Про це передає Politeka.net.

Повідомляється, що червневий сніг йшов близько 10 хвилин і зміг навіть утворити невеликі кучугури. Користувачі соцмереж закликають літо зупинитись та схаменутись.

Раніше повідомлялось, що потужний циклон не планує йти з території України. Про це у своєму Facebook розповіла синоптик Наталка Діденко, пише Politeka.net.

За її словами, центр циклону й надалі перебуватиме над західною частиною України.

Наталка Діденко також попередила українців, що дощі охоплять більшість регіонів.

"...ПросвІти, прояснення можливі вздовж смуги від Сумщини, Харківщини через Дніпропетровщину до Запоріжжя. Вітер у середу очікується з півдня і це дає нам теплу надію. Швидкість вітру в межах 3-10 м/с. 3-го червня вночі ще буде холодно, +5+9 градусів, на Півдні та Сході до +12 градусів", - зазначила синоптик.

Спеціаліст також зазначила, що вдень найвища температура очікується у східних регіонах України: там потеплішає до +23 градусів.

Також варто зазначити, що погода по всій території України 3 червня розчарує громадян, крім сильних дощів частину регіонів накриють грози

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Українського гідрометцентру.

Так, на західній Україні будуть сильні дощі. Тут стовпчик термометра опуститься до 12-15 градусів вище нуля. У нічний час доби похолоднішає ще більше – до 5-8 градусів.

Нагадаємо, погода зіпсує українцям початок літа, синоптики попередили про новому ударі.

Як повідомляла Politeka, літо скасовується, погода з перших днів червня вдарить по українцях.

Також Politeka писала, що стихійне лихо насувається на Україну, з'явилося попередження.