Столичний парк «Перемоги» кілька днів тому був прикрашений спеціальними клумбами за мотивами казки “Аліса в Країні Чудес”.

Однак через деякий час працівники парку виявили, що квіткові композиції були пошкодженні невідомими. Про це передає Politeka.net.

За коментарями КП по УЗН Дніпровського району, невідомі викрали квіти цинерарії, зламали карту, вирвали мох на конструкціях, понівечили вхід до нори кролика та ін.

“Наскільки ж потрібно бути не вихованим, щоб творити такий безлад?! Шановні відвідувачі! Велике прохання дбайливо відноситись до композицій і не топтатися там, де заборонено! Цінуйте людську працю, адже ми створювали цю красу для насолоди та позитивних емоцій”, – зазначається в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на станції харківської підземки підлітки знову розмалювали стіни, які перед цим ретельно відмили жінки-коммунальниці.

Відео з «творчістю» неповнолітніх опублікували в соцмережах, передає Politeka.net. Як видно на записі, хлопець поганить чисті стіни незрозумілими написами, а товариш знімає все це на камеру. При цьому помітно, що хлопці зовсім не побоюються, що їх може спіймати поліція.

У коментарях харків'яни запропонували свої варіанти покарання подібних громадян, починаючи від штрафу і виправних робіт і закінчуючи такими радикальними заходами, як дитячі колонії і навіть розстріл.

«Спочатку дати ганчірку і все привести в порядок, а потім руки повідбивати», «у них є батьки, ось разом з батьками і нехай приводять в порядок, а потім ще й штраф заплатять!», «Садити, незважаючи на вік. А штрафувати батьків за псування майна», «На батьків штраф накласти, а дітям виправні роботи по благоустрою міста в місяць»,- пишуть користувачі соцмереж під публікацією.

Нагадаємо, відкрили стрілянину в центрі Києва, з'їхалися силовики: кадри ПП.

Як повідомляла Politeka, неадекват з ножем атакував людей у Києві, з'їхалися силовики: фото

Також Politeka писала, що у храму в Києві відкрили стрілянину: з'їхалися силовики, кадри.